Mardin'deki oteller, yeni normalleşme ile birlikte turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

Tarihi, etnik yapısı ve kültürüyle bir mozaik haline gelen Mardin, turizmin sembol şehirlerinden biri haline geldi. Uzun süredir pandemi nedeni ile sorun yaşayan turizmciler ve otel işletmecileri, gözlerini bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevirdi. Otel işletmecileri kısıtlama süresinden faydalanarak tadilatlarını yapıp, eksiklerini giderdi. Hazırlıklarını tamamlayan otel işletmecileri gözlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevirdi.

17 yıldır turizm ile uğraşan Mardin'de tarihi otel işletmecisi olan Nurettin Çeke, pandemi sürecinde eksikliklerini tamamladıklarını söyledi. Çeke, "1 Hazirandan sonra gelen misafirlerimizi ağırlamak için bütün ekipmanlarımız, otellerimiz, restoranlarımız ve gezilecek olan her yeri hazırladık. Misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

Otel resepsiyon görevlisi Yusuf Gülcegün da, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak açıklamayı bekliyoruz. Biz hazırlığımızı tamamladık. Odalarımızın hijyeni tam. Güvenli turizm sertifikamız var. Bu kapsamda gerekli olan kurallara ve hijyene önem veriyoruz. Bu şekilde hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Turistik mekanlarda atlı fotoğraf işi yapan Hüseyin Balı ise "Şimdi her yer durgun. Nadir geliyorlar. Kimse çok gelmiyor. Hafta sonları açıldığı zaman burası tıklım tıklım oluyor. İnşallah yine olur. Pandemiden önce hafta içi de kalabalık oluyordu. Pandemi yüzünden fazla kalabalık olmuyor son zamanlarda" şeklinde konuştu.

Mardin'e ilk kez gelen Şule Şerif isimli vatandaş, "Mardin'i çok güzel buldum. Mardin'i ilk kez geziyorum. 1 yıldır dışarı çıkmıyordum. Burada yasağa çok güzel uydular" dedi.

Kübra Nur Atik