Mardin'deki silahlı saldırıda yaralanan şahıs Elazığ'a getirildi

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu - Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Chiman Shaheen Khalid (74) isimli şahıs sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer ağır yaralı Ahmed Jalaladeen İbrahim (44) ise Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

İbrahim'in anestezi yoğun bakımda tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Erkan Bay



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