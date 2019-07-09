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Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül

Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül

Mardin’de fotoğraf sanatçısı olan Mustafa Kılıç, Erciyes Üniversitesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda Mardin’in tarihi abbaralarında çektiği Türk bayraklı fotoğrafı ile birinci oldu.

Mardin'de çektiği fotoğraflar ile ulusal ve uluslararası bir çok fotoğraf yarışmasında ödül alan fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, Erciyes Üniversitesi'nin ilk kez düzenlediği fotoğraf yarışmasında birinci oldu. 'Şanlı Türk Bayrağı' fotoğrafı ile Mardin'in adını bir kez daha birincilikle duyuran Mustafa Kılıç kentin tarihi ve doğa güzelliklerini objektife yansıtmaktan keyif aldığını belirtti. Kılıç, Mardin'i böyle anlamlı bir fotoğraf ile ismini duyurmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Beril Solmuşgül 

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