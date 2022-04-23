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Mariupol'de yeni toplu mezar

Mariupol'de yeni toplu mezar
Mariupol'de yeni toplu mezar

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs’ın, Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafı ile yeni toplu mezar tespit edildi.

Rusya'nın kontrolü ele geçirdiğini açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentindeki toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs'ın, Mariupol'ün doğusunda yer alan Vynohradne köyünün dışında çektiği uydu fotoğraf ile toplu mezar kazıldığı ortaya çıktı. Mariupol Belediye Meclisi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, en az bin kişilik olan mezarların 45 metreye 25 metre büyüklüğünde "toplu bir mezar" olduğu ifade edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz 21 Nisan'da ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın servis ettiği, 19 Mart-3 Nisan arasında Mariupol'de çektiği uydu fotoğrafları ile şehirde toplu mezar kazıldığı tespit edilmişti. Toplu mezarın Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde bulunduğu belirtilmişti.
Toplu mezarların bulunması, Rusların kentte sivillerin katledildiğini gizlemeye çalışması yönünde yorumlanıyor.

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