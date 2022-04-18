İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mariupol'deki Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırı havadan görüntülendi

Mariupol'deki Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırı havadan görüntülendi
Mariupol'deki Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırı havadan görüntülendi

Mariupol Belediyesi, Ukrayna'nın kontrolünde olan Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırının havadan çekilen görüntülerini yayınladı.

Mariupol’deki Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentine düzenlediği saldırı havadan görüntülendi. Görüntüleri yayınlayan Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Rus işgalciler Azovstal fabrikasını bombalamaya devam ediyor. Fabrikanın sığınaklarında kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan binden fazla insan bulunuyor" denildi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise yaptığı açıklamada, "Rusya'nın askeri ve politik yönetimine sesleniyorum. Mariupol'den Berdyansk'a sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Azovstal fabrikasında bulunan kadınlar ve çocuklar için de ayrı bir koridor açılmasını istiyoruz. Eğer koridor açılmasına karşı çıkarsanız, gelecekte savaş suçu olarak yargılanmanıza sebep olacaktır" dedi.

Mariupol, Rusya için kilit öneme sahip

Rusya, dün kuşatma altındaki Mariupol'de bulunan Azovstal fabrikasındaki Ukrayna askerlerine “teslim olmaları ya da ölecekleri” çağrısında bulunmuş, Ukraynalı askerler çağrıyı reddetmişti ve direnişe devam etmişti. Mariupol, Rusya için 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a bir kara koridoru oluşturmasına izin verdiği için kilit öneme sahipken, 11 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan dev Azovstal fabrikası Mariupol'un hala Ukrayna kontrolünde olan son büyük bölümü olarak biliniyor.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti
İLGİLİ HABER
Putin: Rusya baskıya dayandı, Avrupada yaşam standartları düşüyor Putin: 'Rusya baskıya dayandı, Avrupa’da yaşam standartları düşüyor'
İLGİLİ HABER
Lvivdeki saldırılarda can kaybı 7ye yükseldi Lviv’deki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi
İLGİLİ HABER
Ukraynada Rus askerlerinin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi Ukrayna’da Rus askerlerinin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.