İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi
Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve büyük bir bölümü yok olan Mariupol kenti havadan görüntülendi.

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 41. güne girildi. Ukrayna'nın ünlü askeri taburu Azov, Mariupol kentinin son halini havadan görüntüledi. Mariupol Belediyesi görüntüleri, "Mariupol'deki 40 günlük cehennem" ifadeleriyle paylaştı. Hayalet kente dönen Mariupol'de çok sayıda yapının yıkıldığı ve birçoğundan da dumanların yükseldiği görüldü.

"Mariupol'de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinde tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşının olduğunu açıklayarak, "Yunanistan vatandaşları bir şekilde tahliye edildi. Mart ayı başlarında tahliyeler daha mümkündü. Bir kısım Türk vatandaşı da tahliye edildi. Mariupol'de tahliye bekleyen yabancılar ve Ukraynalılar bizim için aynıdır ve tahliye için aynı imkanlara sahiptirler. Şimdi Mariupol'de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Ukrayna vatandaşlarının, özellikle de çocukların ve kadınların tahliyesi için söz verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Rus bombardımanı altındaki Mariupoldeki yıkım görüntülendi Rus bombardımanı altındaki Mariupol’deki yıkım görüntülendi
İLGİLİ HABER
Mariupolde bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi
İLGİLİ HABER
Mariupolde yerleşim yerleri harabeye döndü Mariupol'de yerleşim yerleri harabeye döndü
İLGİLİ HABER
Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko: &quot;210u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti&quot; Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko: "210’u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti"

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.