Markalar için yeni çağın reklam çalışmaları: 'Dijital Pazarlama'

“Her firma dijital dünyada yer alabilir”

Firmaların dijital alanda var olması adına tavsiyelerde bulunan Burak Önal, “Her firma dijital dünyada yer alabilir” diyerek bu anlamda yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Önal, “Firmaların dijital alandaki çalışmalarında dijital pazarlama stratejileri kullanılmalı. Ancak bu şekilde firmalar ürün ve hizmetlerini geniş bir kitleye duyurabilir. Bu noktada, çalışmalar profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmeli. Marka tanıtımının efektif şekilde yapılabilmesi için hedef kitlenin taleplerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor” dedi.

Dijital pazarlama ve pazarlama stratejilerinin marka/firma tanıtımı için çok önemli olduğuna değinerek dijital pazarlamanın önemine değinen Önal, “Özellikle son zamanlarda internet kullanımı arttı. Bu durum, dijital pazarlama stratejilerinin çok daha efektif bir şekilde kullanılmasını zorunlu kılıyor. Hali hazırda Crabs Media kurucu ortaklarından biri olarak 40 kişilik ekibimiz ile birçok markaya ve ülkeye hizmet veriyoruz. sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek farklı yöntem ve teknikleri kullanarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 24 ülkeye kaliteli ve kurumsal hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.