Markalar kendi reklam süreçlerini yönetebilecek

Türk Telekom, yeni nesil reklam satın alma platformu Programattik ile Türkiye'de destek verdiği 200'ün üzerinde önemli markaya, programatik reklam operasyonlarını kendilerinin yönetebileceği bir platform sağlamaya başladı. Programattik'in yeni hizmeti ile markalar ve medya satın alma ajansları artık kendi reklam süreçlerini kendileri yöneterek, kampanya başlangıcından raporlamasına kadar her adımını takip edebilecekler.

“Yerli yazımlarla veri gizliliğini ve bütünlüğünü koruyoruz”

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Dünyadaki reklam teknolojilerinin gelişimini öngörerek hayata geçirdiğimiz platform ile dijital satın alma alışkanlıklarına yeni bir yön verdik. Sektörde kısa sürede büyük bir başarı elde eden platformumuzda şimdi de sunucularımızın Türkiye'de konumlanması ile, çalıştığımız markaların data güvenliğini sağlıyoruz. 2016 yılında başladığımız reklam hizmetini bu zamana kadar reklam operasyonunu ekibimizin yöneteceği şekilde kurgulamıştık. Bu yıl itibarıyla markalar ve medya planlama ajansları, platformumuz üzerinden programatik reklam operasyonlarını kendileri de yönetebilecekler. Yerli ve milli teknoloji çözümleriyle her geçen gün gelişen Programattik ile medya satın alma konusundaki yenilikçi çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'de kurulu sunucularla data güvenliği

Yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ temelli yazılımıyla Programattik, verilerini Türkiye'de tutmak isteyen markalar için tamamı Türkiye'de bulunan sunucularıyla data güvenliği sağlarken, Programattik SSP'si (Arz Yönlü Platform) üzerinden yönetilen reklam kampanyalarında stopaj vergisi oluşturmayarak hem markalar hem de yayıncılar için maliyet avantajı sunuyor. Dijital kampanya başlatma, yönetme, raporlama ve hatta faturalandırmaya kadar bütün süreci kullanıcılarına verim sağlayacak şekilde yöneten platform, hızlı strateji geliştirme ve optimizasyona uygun yazılımı sayesinde reklam bütçesini optimal biçimde kullanırken, ‘gerçek zamanlı açık artırma' (RTB) teknolojisiyle markanın kampanyasına en uygun hedef kitleyle buluşmasını sağlıyor.