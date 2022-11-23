Market çalışanı sıvı yağ çalan hırsızı böyle kovaladı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz iki şahıs market kapısının önüne geldi. Bir kişi giriş kapısında beklerken diğeri içeri müşteri gibi girerek reyonların arasında yürümeye başladı. Bir süre etrafa bakan hırsız, rafta bulunan 4 adet 5 litrelik sıvı yağı aldıktan sonra kasaya gider gibi yapıp marketten çıkmak üzere giriş kapısına yöneldi. O sırada dışarıda bekleyen diğer şahıs ise onun için kapıyı açtı ve şüpheli, elindeki 20 litrelik yağ ile dışarı çıktı. Hırsızın dışarı çıktığını fark eden market çalışanı, şahsın peşinden koşmaya başladı. Kadının kendisini kovaladığını fark eden şüpheli, yağları bırakıp kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası market çalışanı Esra Eryahşi, 640 lira değerindeki sıvı yağları markete geri getirirken yaşanan o heyecan dolu anlar marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER Manav çalışanı uyudu, hırsız peyder pey manavı soydu

İLGİLİ HABER Hırsız çalacak bir şey bulamayınca dükkanın kapısını götürdü

İLGİLİ HABER Kedi girdi sandılar, hırsız olduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdılar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.