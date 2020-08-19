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Market çalışanının telefonu böyle çalındı

Market çalışanının telefonu böyle çalındı
Market çalışanının telefonu böyle çalındı

Arnavutköy’de bir markette çalışan personelin telefonunun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Market çalışanının telefonu böyle çalındı - Tıkla İzle

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşanan olayda, market çalışanı camlara reklam afişi asmak için elindeki telefonunu hemen yan tarafında bulunan ürün reyonuna koydu. Daha sonra markete ufak bir çocuk ile giren şüpheli şahıs iddiaya göre reyonun üstünde bulunan telefonu cebine koyup hızla marketten uzaklaştı.

Daha sonra telefonunu bulamayan market çalışanı güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra telefonunun çalındığını fark ederek polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batuhan Toprak
 

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