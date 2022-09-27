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Market sahibini sakız ve meşrubat için dövdüler

Market sahibini sakız ve meşrubat için dövdüler
Market sahibini sakız ve meşrubat için dövdüler

Antalya’da biri kolu alçıda 2’si kadın 4 şüpheli, market sahibini döverek meşrubat ve sakız aldı. Market sahibi ise kendini sopayla savunurken, yardıma koşan bir esnaf da kolundan yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi üzerindeki Servet Kırboğa'ya ait markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, biri kolu alçıda 2'si kadın 4 şüpheli markete girip alışveriş yapmak için ürünlere bakmaya başladı. Bu sırada kadınlardan birisi iddiaya göre sakız ve meşrubatları cebine koydu. Şahısların hareketlerinden şüphelenen Kırboğa, tepki gösterdi. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişiler Kırboğa'ya saldırarak darbetti. Kavga anında Kırboğa, eline aldığı sopayla kendini savunmaya çalıştı, şüpheliler ise taşla karşılık verdi. Arbedeyi görüp yardıma gelen başka bir esnaf Ahmet Yaman da kolundan yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Suat Metin - Ertuğrul Gün

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