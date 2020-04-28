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Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada
Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada

İstanbul’da market zincirine yüzündeki maske ile müşteri kılığında giren şüpheli, çalışanların dalgınlığından faydalanarak televizyon çaldı. Kameralara yansıyan hırsızın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa bir market zincirinde gerçekleşti. Korona virüs tedbirleri kapsamında markete siyah medikal bir maske ile giren şahıs bir müşteri gibi bazı ürünleri inceledi. Daha sonra harekete geçen şahıs bin 500 lira değerinde televizyonu raftan indirdi. Televizyonu acil çıkış kapısına kadar taşıyan şahıs mağaza çalışanlarını görerek tedirgin oldu ve televizyonu yerine koydu. Bir süre daha etrafı kolaçan eden şahıs, televizyonu tekrar raftan indiren şahıs acil çıkış kapısına yöneldi. Kendisini kimsenin görmediğinden emin olan şahıs televizyonla birlikte acil çıkış kapısından kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından mağazaya gelerek güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Furkan Tan
 

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