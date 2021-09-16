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Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki: "Abarttınız"

Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki:
Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki: "Abarttınız"

Kırıkkale'de markete giderken polise yakalanan korona virüslü genç karantinaya alınmak istenince "abarttınız" diyerek tepki gösterdi. 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan genç vatandaş, yurtta karantinaya alındı.

Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki: "Abarttınız" - Tıkla İzle

 Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 2466. Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü Abdullah E.'nin (24) GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Abdullah E., GBT kontrolünde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

"Yok abi, abarttınız"

Abdullah E., yurtta karantinaya alınmak istenince "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek, "Maskemi takıp markete gidiyordum. Madem ki testiniz çok doğru, neden ateşim olmadı? Niye baş ağrısı olmadı? Niye benim öksürüğüm yoktu? Benim pozitif çıktı yani" ifadesini kullandı.

Filyasyon ekipleri, Abdullah E.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulayıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantinaya aldı.

Hasan Ay
 

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