Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı

Olay, saat 20.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir marketin kapanış saatine az bir süre kala, kar maskeli 3 hırsız markete girdi. Kasayı soymak isteyen hırsızlar önce market çalışanlarını rehin aldı. O sırada duruma müdahale etmeye kasiyer, hırsızlar tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kasiyer, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Market çalışanlarını esir tuttular. Kasiyeri bıçakladılar”

Olayın yaşandığı cadde üzerinde oturan İsmail Turan, “3 kişi bıçakla içeri girmişler. Siyah maskeli ve siyah giyinmişler. Hırsızlık yapmaya çalışmışlar. Kasiyer buna karşı gelince, tekme tokat dövmüşler. Bıçakla kasiyeri yaralamışlar. İçeride birkaç tane daha kasiyer vardı. Bayan ve erkek kasiyer de vardı. Onları esir tutmuşlar. Kız tek başına müdahale etmeye çalışınca, kızı yaralamışlar” dedi.

Ensar Kıranlıoğlu

Ensar Kıranlıoğlu