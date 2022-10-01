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Markete gitmek için arkadaşından motosiklet aldı, kaza yapıp hayatını kaybetti

Markete gitmek için arkadaşından motosiklet aldı, kaza yapıp hayatını kaybetti
Markete gitmek için arkadaşından motosiklet aldı, kaza yapıp hayatını kaybetti

Adana’da markete gitmek için arkadaşından aldığı motosiklet ile refüjdeki palmiye ağacına çarpan kişi hayatını kaybetti.

Markete gitmek için arkadaşından motosiklet aldı, kaza yapıp hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal B., markete gitmek için arkadaşının motosikletini ödünç aldı. Kutsal B. kullandığı 33 AFY 042 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kutsal B.'in öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, motosikletin sahibi M.K'ya durumu bildirdi. Olay yerine gelen M.K. arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Süleyman Cenk İdaye
 

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