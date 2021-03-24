Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen kimliği belirsiz maskeli kişiler, adreste bulunan markete 5 defa ateş edip kaçtı. Bu sırada marketin önünde bekleyen bir kişi de olaydan son anda kaçarak kurtuldu. Atılan kurşunlar, marketin manav bölümü ile su bidonlarına isabet ederken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Market sahibi Nihat Gülmez ise kimseyle bir husumetinin olmadığını ifade ederek, kaçan şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Şüpheli 3 kişi yakalandı

Dün akşam yaşanan saldırı olayı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli olan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ahmet Altay

