Marketi pompalı tüfekle kurşunladı, o anlar kameraya yansıdı

Olay, saat 18.00 sıralarında Sinop Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Birinin elinde kısa pompalı tüfek bulunan iki şahıs, ara sokaktan çıkarak cadde üzerindeki V.A.Y.'ye ait markete dışarıdan iki el ateş etti. Koşarak uzaklaşan şahıslar, olaydan hemen sonra polise teslim oldu. Marketin yakınından geçen ve silah sesini duyan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Gündüz vakti yaşanan olayda kimse yara almazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berkan Şen