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Marketin camını taşla kırıp sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Marketin camını taşla kırıp sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
Marketin camını taşla kırıp sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Bursa'da bir marketin camını kaldırım taşı ile kırıp hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına yakalandı.

Marketin camını taşla kırıp sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün saat 03.30 sıralarında merkez Gülbahçe Mahallesi Vardar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin kapanmasını bekleyen gençler, uzun süre caddeyi kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, dükkâna girmek için camı taşla kırdı. Camı kırdıktan sonra olay yerinden kaçan hırsızlar, daha sonra geri döndü. Zanlılar, toplam değeri 2 bin 500 TL lirayı bulan sigaraları ve 2 bin 500 TL'yi çaldı. Rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Alarmı duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinden parmak izi alarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların peşine düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından eşkâlleri belirlenen A. N.E. (19) ve H. Ç,(20) yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakan Gönül

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