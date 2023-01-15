Markette 30, pazarda 10 lira

Zincir marketlerin manav reyonlarında satışa sunulan meyve ve sebzeler, semt pazarlarına göre yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Markette kilosu 30 liraya kadar çıkan domates, semt pazarlarında daha uygun fiyattan satılıyor. Kocaeli'de de bazı zincir marketlerde domates 34, biber 36, portakal 20, ayva 25, elma ise 22 liradan satılıyor. Semt pazarında aynı ürünler ise kalitesine göre 12 ila 15 liradan alıcı buluyor.

"Aralarında çok büyük bir uçurum var"

35 yıldır pazarda esnaflık yaptığını söyleyen Yakup Doğanyiğit, "Biz çocukluğumuzdan beri meyve sebze ticaretindeyiz. Alışverişte halkın yanındayız. Pazardaki meyve ve sebze ile markettekini bir tutma şansımız yok. Markette 28-30 lira olan ayva, pazarda 5 liraya, 6 liraya satılıyor. Bu kadar fiyat farkının olmaması lazım. Markette 28 lira olan bir portakal pazarda 9 liradır. Marketlerde elma 22-23 liraya satılıyor, pazarlarda ise 10-11 liradan alıcı buluyor. Aralarında çok büyük bir uçurum var. Onun için biz elimizden geldiğince halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımızın da buna saygı duyarak, bizi tercih etmesini umarız. Pazardaki mal marketteki mala göre daha kalitelidir. Halka elimizden geldiği en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

"15 liralık ürüne 30 lira vermenin anlamı yok"

Vatandaşların mümkün oldukça semt pazarlarından alışveriş yapmasını tavsiye eden Doğanyiğit, "Vatandaşların marketleri tercih etmesini istemem çünkü 15 liralık ürüne 30 lira vermenin anlamı yok. Bizim en kaliteli mallarımız onların mallarının lüksüdür. Mesela, 'Bahçede ürün bir lira, 2 lira diyorlar'. Ürünün bir lira olması mümkün değil. Biz bu portakalı 7 buçuk liraya satıyorsak, bunun bahçesinde olduğu 3 lira, 3 buçuk liradır. Bunun tabii ki toplanması, buraya gelmesi, burada tezgahın açılması, işçilerin çalışması bunun en fazla yükseleceği rakam 5 buçuk 6 lira. Tabii ki esnaf da 1 lira kar kazanacak. 1 lirayı da halkın çok görmemesi lazım" diye konuştu.

"Daha uygun fiyatlı olduğu için pazarı tercih ediyoruz"

Alışverişini pazardan yapmayı tercih eden ev hanımı Muazzez Atmaca, "Pazarda seçerek alıyorsun. Daha uygun fiyatlı olduğu için tercih ediyoruz. Markette de taze olabilir ama pazar tercihimiz. Pazarda bakıyorsun, beğendiğin tezgahtan alıyorsun" şeklinde konuştu.

Ardacan Uzun - Mustafa Gök

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