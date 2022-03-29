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Markette ilginç hırsızlık

Markette ilginç hırsızlık
Markette ilginç hırsızlık

Gaziantep’te bir markete giren kişinin reyonlara dizili haldeki alüminyum folyolardan birkaç parça kopararak ceketine sakladığı ilginç hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Markette ilginç hırsızlık - Tıkla İzle

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir markette 26 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre markete giren bir kişi, market sahibinin göremeyeceği tarafa geçerek alüminyum folyoların olduğu rafa yöneldi. Alüminyum folyo rulolarından birkaç parça koparan kişi, parçaları ceketinin cebine sakladı. Folyoları cebine sakladıktan sonra marketten çıkan kişi kayıplara karıştı. Şahsın garip hareketlerinden şüphelenen market sahibi, ilginç hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerini izleyince fark etti.

Anbean güvenlik kameralarına yansıyan alüminyum folyo hırsızlığı esnasında kişinin rahat tavırları dikkat çekti.

Muhammet Abdulkadir Esen

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