Markette ilginç kavga

Olay, Nenehatun Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen müşteri, aldığı karpuzu iade etmek için markete geldi. Kasiyer ise gelen müşteriden fiş talep etti. Fişin olmaması kasiyer ve müşteri arasında gerginliğe sebep oldu. Kasiyer, fiş olmadan iade alamayacağını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Olaya diğer müşteriler de dahil oldu ve duruma tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Karpuzu iade etmek için markete gelen müşteri, diğer müşteriler tarafından tartaklandı.

O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iade için markete gelen müşterinin kasiyer ile konuştuğu, bir süre sonra diğer müşterilerin olaya dahil olduğu ve şahsı darp ettiği görülüyor.

Mert Gürenç - Çağrı Gökdemir

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