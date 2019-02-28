İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Markette korku dolu anlar yaşandı

Markette korku dolu anlar yaşandı
Markette korku dolu anlar yaşandı

Aydın’da akşam saatlerinde özel bir firmaya ait zincir market şubesinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın herkesi korkuttu. İtfaiye tarafından müdahale edilen yangında birçok kişi dumandan etkilenirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Olay akşam saat 22:15 sıralarında Efeler Işıklı Yolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin açık olduğu sırada markette bulunan elektrik panosu büyük bir gürültü ile patladı. Gürültünün ardından önce elektrikler kesildi, daha sonra bir anda tüm market duman altında kaldı. 

Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının elektrik yangını olması nedeniyle müdahaleyi yangın söndürme tüpü ile yaptı. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri aşırı duman nedeniyle çalışmalarını oksijen tüpü ile yaptı. Yangın nedeniyle markette maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

İbrahim Kılınç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.