Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Göl Mahallesinde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz yüzünde kar maskesi bulunan bir kişi elinde tüfek ile A-101 markete girip çalışanları silah tehdidi ile yanından uzaklaştırıp yazar kasayı açıp paraları almak istedi. Ancak şifreli olması dolayısıyla yazar kasayı açamayan soyguncu bir süre uğraştıktan sonra diğer yazar kasaya yöneldi. Uğraşı sonucu o yazar kasayı da açamayan soygun zanlısı para alamadan panik içinde kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Muhammer Ay

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