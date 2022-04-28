Markette unutulan cep telefonunu çaldı

Olay, 22 Nisan Cuma günü Eyüpsultan Defterdar Mahallesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti. İddialara göre, bir kadın alışveriş yapmak için markete gitti. Alışverişini yaptıktan sonra kendi telefonunu cebine koyan kadın şirket telefonunu kasanın önündeki tezgahta unutarak marketten ayrıldı. O sırada markette alışveriş yapan şüpheli unutulan cep telefonunu gördü. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olan şüpheli, cep telefonunu alarak cebine koydu. Şüpheli daha sonra sakin tavırla marketten ayrıldı.

Olay anı kamerada

Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının cep telefonunu unutarak marketten çıktığı görülüyor. Daha sonra kasanın önündeki cep telefonunu cebine atan şüpheli olay yerinden ayrılıyor.

Cep telefonu çalınan kadın güvenlik kamera görüntüleriyle beraber polise başvurdu. Polis şimdi o şüpheliyi arıyor.

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