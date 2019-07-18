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Markette ürünleri çantasına saklayarak çalmaya çalışan hırsız kamerada

Markette ürünleri çantasına saklayarak çalmaya çalışan hırsız kamerada
Markette ürünleri çantasına saklayarak çalmaya çalışan hırsız kamerada

Üsküdar’da markete giren bir şahıs reyonlardan aldığı ürünleri yanında getirdiği çantaya sakladı. Markette bir süre vakit geçirdikten sonra kasaya yönelen şahıs dikkat çekmemek için aldığı birkaç ürünün parasını ödedi. Şahsın bazı ürünleri çantaya sakladığını fark eden market çalışanının çantayı boşaltmasıyla şahsın foyası ortaya çıktı. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Markette ürünleri çantasına saklayarak çalmaya çalışan hırsız kamerada - Tıkla İzle

Üsküdar'da markete giren bir şahıs reyonlarda gezerek aldığı bazı ürünleri yanında getirdiği çantaya sakladı. Markette bir süre vakit geçiren şahıs reyonları gezerek bazı ürünleri incelermiş gibi yaptı, bazılarını da eline alıp taşımaya başladı. Ardından kasaya yönelen şahıs elinde taşıdığı birkaç ürünün ücretini ödedi. Şahsın çantasına ürünleri sakladığını fark eden market çalışanı, şahsın yanına gelerek çantasını açmasını söyledi. Dikkatli market çalışanı ürünlerin saklandığı çantayı boşaltarak şahsın foyasını ortaya çıkardı. Market çalışanları, hırsızlık yapmaya çalışan şahsın marketten çıkmasına izin vermedi.

Markete giren şahsın hırsızlık yapaya çalıştığı anlar, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs market reyonlarında geziyor ve bazı ürünleri çantasına saklıyor. Eline aldığı birkaç ürünle kasaya yönelen hırsız ödeme yaptığı sırada, market çalışanı şahsın çantasındaki saklanmış ürünleri dışarı çıkarıyor.  

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