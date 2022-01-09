Markette ürünleri seçerek çalan hırsız kamerada

Olay, 29 Aralık Çarşamba günü Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve S.Ş. cadde üzerindeki markete gelerek araçlarını park ettiler. Şüphelilerden biri otomobilden inerek süpermarkete girdi.

Şahıs, market reyonlarındaki gözüne kestirdiği ürünleri raflardan almaya başladı. Marketi iyice dolaştıktan sonra manav reyonundaki ürünlere bakarak yavaş yavaş çıkıp otomobiline bindi.

O sırada manav görevlisi durumdan şüphelenerek market müdürüne haber verdi. Çok uzaklaşmadan aracın plakasını alan market çalışanları, durumu hemen polise bildirdi.

Polisten kaçamadılar

Konuyla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro ekipleri, şüpheli şahısların izini sürdü. Olaydan dakikalar sonra, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde tespit edilen ekipler, şahısların aracını durdurdu. Araç içinde yapılan aramada marketten çalınan ürünleri gören polis, şahısları gözaltına aldı

. Süpermarket müdürü şüphelilerden şikayetçi olurken, şahısların çaldığı ürünleri başka bir markete sattıkları öne sürüldü. Öte yandan, şüphelinin yaptığı hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.<

Hasan Zahid Ezim - Doğan Can Cesur

