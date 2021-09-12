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Markette yangın paniği!

Markette yangın paniği!
Markette yangın paniği!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir marketin elektrik panosunda çıkan yangında 1 personel dumandan etkilendi.

Markette yangın paniği! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde bulunan marketin depo kısmında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında içeride bulunan bir personel dumandan etkilenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen personel sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan
 

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