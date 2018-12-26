İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marketteki kadınların boks maçı gülümsetti

Marketteki kadınların boks maçı gülümsetti
Marketteki kadınların boks maçı gülümsetti

Adıyaman’da bir markete giren 2 kadın, rafta bulunan boks eldivenlerini giyerek kısa bir boks maçı yaptı.

Marketteki kadınların boks maçı gülümsetti - Tıkla İzle

Kadınların komik anlarını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu.

Orta yaşta iki kadın, bir marketler zincirinin Adıyaman kent merkezindeki şubesine girerek raftaki boks eldivenlerini giydi. İlk kez eldivenleri giydikleri tahmin edilen kadınlar, sonra birbirleri ile kısa bir boks maçı yaptı. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen eğlenceli görüntüler sosyal medyaya düştü. İzleyenlerin kahkahaya boğulduğu görüntülerde kadınlar, ‘yenilgisiz' Dünya Boks Konseyi (WBC) Uluslararası Şampiyonu kadın boksör Heather Hardy'i aratmadı.

Bir süre karşılıklı boks teknikleri ile hamle yapan kadınlar daha sonra sanki seyirciler önünde maç yapıyormuş gibi seyircileri selamlayarak boks eldivenlerini aldıkları yere bıraktı.
Kadınlar alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

Ahmet Arslantaş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.