Marketteki yalnız kadına ‘komşuyuz yaz deftere' deyip para ödemeden kayıplara karıştı

Veresiye veremeyeceğini söyleyen genç kadın, yalnız olduğu için korkup bir şey söyleyemezken önce kocasına haber verdi ardından da karakolda şikayetçi oldu.

Korktuğunu belirten Nurgül Turan “Benim yaşadıklarımı diğer bayanlar ve marketlerin yaşamaması için şüphelinin bulunmasını istiyorum” dedi.

Olay, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan Gül Market'te meydana geldi. Saat 12.50 sıralarında market sahibi evine gittiği için market sahibinin eşi Nurgül Turan tek başına olduğu sırada markete gelen 50 yaşlarında iyi giyimli bir şahıs, çay, sigara ve son olarak da soda aldıktan sonra Nurgül Turan'dan veresiye yazmasını istedi. Nurgül Turan'ın veresiye yazamayacağını söylemesi üzerine, ‘Ben yan sokaktaki elektrikçinin sahibiyim. Komşuyuz. Çocukla göndereceğim' diyerek Nurgül Turan'ın bir şey söylemesine fırsat vermeden marketten çıktı. Bir süre giden adamın arkasından bakan ve kameradan takip eden genç kadın, adamın durumunda şüphelenerek hemen kocasına haber verdi. Eşinin gelmesinin ardından çevrede şahsı aramalarına rağmen bulamadılar. Bunun üzerine polisi arayarak şikayette bulundu.

"Yalnız olduğum için korktum"

Alışveriş yapıp parayı ödemeden giden şahsın bir an önce bulunmasını isteyen Nurgül Turan, “Eşim havalar sıcak olduğu için öğle saatlerinde marketin karşısındaki evimize dinlenmeye gitmişti. Markette tek başına olduğum sırada üzerinde siyah tişört bulunan 50 yaşlarında bir şahıs markete gelerek 2 çay, sigara ve son olarak da soda istedi. İstediklerini poşete koyup verdim. Tam ödeme yapmasını beklerken, veresiye yazmamı istedi. Kendisine veresiyemiz olmadığını söylediğimde 'Ben yan sokaktaki elektrikçinin sahibiyim. Şurada komşuyuz. Çocukla parayı göndereceğim' dedi. Konuşmasının ardından benim bir şey söylememe fırsat vermeden çıkıp gitti. Korkudan bir an ne yapacağımı bilemedim. Hemen eşime telefonla haber verdim. Gittiği yönde aramamıza rağmen izine rastlayamadık. Polise haber verdik. Polis gelip görüntüleri aldı. Biz de karakola gidip şikayetçi olduk. Bizden aldığı şeyin parasından çok benim gibi kadınlar başta olmak üzere diğer esnafların dolandırılmaması için şüphelinin en kısa zamanda bulunmasını istiyorum” dedi.

Arif Kaplan

