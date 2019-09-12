İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı

Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı
Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıkan vatandaş, Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir marketten alışveriş yapan vatandaşın, aldığı ekmeğin içerisinden sinek çıktı. Markete giderek duruma tepki gösteren vatandaşa market yetkilileri, ekmeklerin bir fırından geldiğini ve sorumlunun fırın yönetimi olduğunu söyledi. Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydederek, "Markete giderek ekmek aldım. Evde ekmeğin içerisinde sinek olduğunu fark ettim. Ekmeği alarak markete götürdüm ve iade ettim. Market sahibi ise ekmeği ilçede faaliyet gösteren bir ekmek fırından aldığını söyledi ve durumu fırın sahibine ileteceğini belirtti. Bu tür sorunların çok yaşandığını duyuyoruz. Bu defa bizim başımıza geldi. Kapaklı'da faaliyet gösteren fırın, lokanta ve pastanelerin daha fazla denetim altına alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Furkan Bolat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.