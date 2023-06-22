Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı

İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı. Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

Erkan Bay



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