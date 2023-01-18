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Marketten alınan botla umuda yolculuk

Marketten alınan botla umuda yolculuk
Marketten alınan botla umuda yolculuk

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında marketten aldıkları botla Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Yunan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Bodrum'da marketten aldıkları lastik bota binip kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmenin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Kürekleri alınıp Türk karasularına geri itilen göçmenlerin imdadına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik Botu KB-35 tarafından kurtarılan 2 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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