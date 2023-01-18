Marketten alınan botla umuda yolculuk

Bodrum'da marketten aldıkları lastik bota binip kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmenin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Kürekleri alınıp Türk karasularına geri itilen göçmenlerin imdadına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik Botu KB-35 tarafından kurtarılan 2 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Hamdi Yörür - Eren Ayhan
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