'Marketten dondurma alıp geleceğiz' dediler, bir daha geri dönmediler

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Çimenli Mahallesi'ndeki Fatih Çocuk Evleri'nde kalan Eslem Ö. (15) bir arkadaşı ile birlikte 2 gün önce akşam saatlerinde görevlilerden yakındaki bir marketten dondurmak almak için izin istedi. Görevlilerin tüm uyarı ve ısrarlarına rağmen genç kız arkadaşıyla birlikte dondurma almak için gittiği marketten bir daha geri dönmedi.

Genç kızın kaçtığı ve bir daha geri dönmediğini belirten yetkililer ailesine haber verirken, bu iki kızın ardından bir gün sonra da 2 arkadaşı daha ortadan kayboldu. 4 genç kızın birlikte kaçtıkları tahmin edilirken, genç kızların bulunması için Trabzon'da polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Her yerde aranan genç kızlardan şu ana kadar bir bulguya rastlanılamadı.

Bekir Koca