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Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı

Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı
Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı

Bağcılar’da bir marketten hırsızlık yapan şahıs, kendisini fark eden market çalışanını bıçaklayarak kaçtı. Emniyetin çalışması ile yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, market çalışanının hırsıza müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, 13 Ekim günü Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bulunan bir market zincirinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markete müşteri gibi gelen hırsız, reyonlardan gıda malzemesi çalarak çıkış kapısına yöneldi. Durumu fark eden market çalışanı E.Z. şüpheliye müdahale etmek isteyince ortalık karıştı. Market çalışanı ile zanlı arasında kavga çıktı. Zanlı market çalışanını bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlının emniyette kaydı bulunan H.V. olduğunu belirledi.

Sadık Kahraman
 

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