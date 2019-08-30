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Marmara Adası'nda açıkta ateş yakılması yasaklandı

Marmara Adası'nda açıkta ateş yakılması yasaklandı
Marmara Adası'nda açıkta ateş yakılması yasaklandı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bahçedeki otları temizlemek için yakılan otlardan dolayı çıkan yangının ardından açık alanda ateş yakılması yasaklandı.

Marmara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yangın olaylarının önüne geçilmesi amacıyla 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi gereğince ilçemiz sınırları içinde mülkiyeti şahıslara ait olan bahçeler de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ateş yakmak yasaklanmıştır. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi. 

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, geçtiğimiz günlerde adada meydana gelen yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Uğuz, hasar belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde tüm kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını açıkladı.  

Yaşar Mehmet Akif Ertan
 

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