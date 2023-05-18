Marmara Adası'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'dan İstanbul Tuzla'ya hareket eden "Princess Wafya" isimli Sierra Leone bayraklı 97 metre boyundaki gemi, Marmara Adası'nın Gündoğdu mevkiinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "Nazım Tur" römorkörü sevk edildi. Balık adamlar ekibinin yaptığı su altı incelemesinin ardından gemi, uzman kurtarma ekibi ve römorkör tarafından kurtarılarak uzun uğraşlar sonunda güvenli bölgeye alındı.

Gökhan Dağlı



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