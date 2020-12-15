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Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı BUDO’nun yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi.

İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

15.12.2020 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,
15.12.2020 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi,
15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,
15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas)seferi,
15.12.2020 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,
15.12.2020 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Ensar Kıranlıoğlu
 

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