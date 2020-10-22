Marmara Denizi açıklarında dev 'Kılıç Balığı' yakalandı

Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçılar Çarşısı balıkçılarının, önceki gece avlanmak için çıktığı Marmara Denizi açıklarında ağlarına 3 metreyi geçkin boyda 120 kilo ağırlığında dev bir Kılıç balığı takıldı. Dev balık görenleri şaşırtırken balığın Cuma gününe kadar Balıkçılar Çarşısı'nda sergileneceği öğrenildi. Balık serginin ardından kilosu ortalama 80 liradan alıcı bulacak. Dev Kılıç balığının sezonun son zamanlarda yakalanan en büyük Kılıç balığı olduğu öğrenildi.

Balığı yakalayan Balıkçı Vedat Kara, “Dün gece Marmara Denizi açıklarında yakalandı bu kılıç balığı. 3 metrenin üzerinde boyu var. Cuma gününe kadar halkımıza sergileyeceğiz Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nda Cuma günü öğlen 2 gibi kesip halkımıza satışa sunacağız. Bu ebatlarda devasa bir Kılıç balığı uzun zamandan beri yoktur. Bu yılın ilk Kılıç balığı. Kilosu yaklaşık 80- 100 lira arası satışa sunulur. Çok güzel çok özel bir balık” dedi.

Dev Kılıç balığının Cuma günü saat 14.00'dan sonra Balıkçılar Çarşısı'dan alıcı bulacağı satış sonrası parçalarının da sergilenmek üzere Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne verileceği söylenildi.

Murat Delice

