Marmara Denizi için tehlike çanları çalıyor: 'İstilacı türler kapıda'

Küresel ısınmayla birlikte denizlerdeki canlıların çeşidinde ve yaşam alanlarında büyük değişimler görülmeye başlandı. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte de Doğu Akdeniz'de daha önce bu sularda rastlanmayan yeni türler ortaya çıktı. Bu türlerden bazılarının Doğu Akdeniz'de her geçen gün çoğaldığı ve yerel biyoçeşitliliği tehdit etmeye başladığı tespit edildi. Bununla birlikte, istilacı tür olarak tabir edilen bu deniz canlılarının Doğu Akdeniz üzerinden Ege Denizi'ne de ulaştığını ve burada da yayılım gösterdiği belirlendi. Uzmanlar ise istilacı türlerin bir sonraki adresinin Marmara Denizi olabileceğini ve böyle bir durumun Marmara Denizi'ndeki tüm biyoçeşitliliğin kaybedilmesine yol açabileceğini söyledi. Konu ile ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, ekosisteme yabancı türlerin girmesinin son derece tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirterek, bu bağlamda alınabilecek önlemlerden bahsetti.

Konuşmasından önemli satır başları:

“Önlemler alınmazsa Marmara Denizi'ni büyük bir tehlike bekliyor”

“Ekosistem iyi izlenmeli, yabancı gemilerin balans sularını karasularımıza boşaltması önlenmeli”

İstilacı türler, vatandaşları da tedirgin etti

“Geçen sene tek tük balon balığı çıktı”

“Zaten Marmara can çekişiyor, İnşallah bu tarafa gelmez”

“İstilacı tür geldiği zaman olan balık da biter”

“Uzmanları göreve çağırıyoruz”

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz

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