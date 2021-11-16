Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Çok sayıda balıkçı limana döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde gece saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Dinerse karides avcılığı için denize ağ atacaklar

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Balıkçılar yaklaşık 3 gündür ağlarını tamir ediyor. Allah izin verirse bu önümüzdeki Cuma gününe kadar eseceğini söylüyorlar. Cuma gününden sonra da balıkçı arkadaşlarımız, faaliyetlerini tekrardan karides avcılığı ile devam ettirecekler ve büyük balıkçılarımız da şu anda faaliyetlerini Karadeniz'de hamsi avcılığı yapıyorlar. Allah, tüm balıkçı arkadaşlarımızın işlerini güçlerini rast getirsin inşallah” dedi.



Halil Dağ

