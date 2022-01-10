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Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Çok sayıda tekne limana bağlandı

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Çok sayıda tekne limana bağlandı
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Çok sayıda tekne limana bağlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Denizde dalgaların oluşmasıyla Tekirdağ’da çok sayıda balıkçı, limana dönerek teknesini rıhtıma bağladı.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Çok sayıda tekne limana bağlandı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda küçük balık teknesi balıkçı barınağına dönerek, rıhtıma bağlandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, “Zannedersem bu sene iklimlerden dolayı lodos biraz fazla etkili oldu. Hemen ardından şu andan poyraz ile mücadele ediyoruz. Allah nasip ederse, havalar düştükten sonra tekrar karides avcılığına devam edeceğiz inşallah. Bu süreçte de balıkçı arkadaşlarımız teknelerinin bakımlarını yapıyorlar. Ağlarının bakımlarını yapıyorlar. İnşallah havaların düzelmesiyle tekrardan ‘Vira bismillah' diyeceğiz Allah'ın izniyle” diye konuştu.

Halil Dağ
 

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