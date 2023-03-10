Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Gemlik'ten Marmara Denizi'ne balıkçı teknesiyle açılan 3 kişi, kıyı şeridindeki balıkçı barınağına döndüğü esnada teknenin alabora olmasıyla sular altında kaldı. Kısa sürede batan teknede bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teknede bulunduğu ve denize düştüğü öne sürülen 3. kişinin bulunması için sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Hurşit Topal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.