İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Bursa Gemlik’ten Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknesi kıyı şeridine döndüğü esnada alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişiden ikisi kurtarılırken, kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp - Tıkla İzle

Gemlik'ten Marmara Denizi'ne balıkçı teknesiyle açılan 3 kişi, kıyı şeridindeki balıkçı barınağına döndüğü esnada teknenin alabora olmasıyla sular altında kaldı. Kısa sürede batan teknede bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teknede bulunduğu ve denize düştüğü öne sürülen 3. kişinin bulunması için sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Hurşit Topal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.