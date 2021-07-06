İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor
Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor

Rize’de vatandaşların denizin üzerinde görerek müsilaj sanılan katman dalgadan kaynaklı kabarcık çıktı.

Marmara Denizi’nde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor - Tıkla İzle

Gündemde olan Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle korkan Rizeliler denizin üzerinde gördükleri katmanlar nedeniyle panik yaşıyor. Dün Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan dalgadan kaynaklı köpükler yine müsilaj sanılarak yetkilere haber verildi.

Yetkilerin durumu inceledikten sora vatandaşlara verdiği ‘Dalgadan kaynaklı köpük' cevabı ise Rizelilerin içini ferahlattı.

Rize Sahili'nde esnaflık yapan Ömer Kaya ilk gördüklerinde panik yaptıklarını ancak incelemenin ardından paniğe gerek olmadığını gördüklerini dile getirerek “Marmara'da ki olayı duyunca bizde endişelendik. Sahil esnafıyız ve sürekli iş yapıyoruz. Dedik bakalım nedir diye ama dalgadan oluşan aşırı köpüklenmeymiş. Müsilaj ile alakası yokmuş ama sağ olsun yetkiler geldi baktılar. Sabah daha yoğundu ama şimdi öyle değil. Çok şükür korkulan değilmiş” ifadelerini kullandı.

Rizeli Hüsnü Yunus Metin ise “Müsilaj olduğundan korktuk ama buranın sahipleri aradılar hemen yetkilileri. Meğer müsilaj değilmiş, kirlilikten kaynaklı köpüklenmeymiş. Müsilaj olmadığı için sevindik ama tabii ki kirlikten dolayı yine huzursuzuz” dedi.

Hasan Fehmi Demir
 

İLGİLİ HABER
Çanakkale Boğazında müsilaj etkisini kaybetmeye başladı Çanakkale Boğazı’nda müsilaj etkisini kaybetmeye başladı
İLGİLİ HABER
Salyanın ilk ortaya çıktığı şehre bir haftadır müsilaj uğramıyor Salyanın ilk ortaya çıktığı şehre bir haftadır müsilaj uğramıyor
İLGİLİ HABER
Bakan Kurum: Toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik Bakan Kurum: 'Toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik'
İLGİLİ HABER
Yalovada 40 metreküp müsilaj toplandı Yalova'da 40 metreküp müsilaj toplandı
İLGİLİ HABER
Müsilaja neden olan mikroorganizmaların DNAsı incelenecek Müsilaja neden olan mikroorganizmaların DNA’sı incelenecek
İLGİLİ HABER
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.