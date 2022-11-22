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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi
Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi - Tıkla İzle

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı. Güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.

Aykut Zor
 

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