Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü

Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, güne daha önce görmedikleri bir manzarayla uyandı. Marmaraereğilisi ilçesi sahil şeridinden Şarköy sahillerine kadar turuncu renge boyandı. Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan sahil kesiminde başlayan turuncu renk vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Bazı vatandaşlar denizde oluşan turuncu rengi merak içerisinde izlerken, kimi vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak, denizdeki turuncu rengi fotoğraflamaya çalıştı. Tüm sahil şeridi saran turuncu renk paraşüt tutkunları tarafından da havadan görüntülendi.

Uzmanlardan yapılan açıklamada, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir. Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir. Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" ifadelerine yer verildi.

Halil Dağ