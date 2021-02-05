Marmara Denizine sis tabakası: Kartpostallık görüntüler oluştu

Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dünden bu yana yoğun sis etkili oluyor. Şehre çöken yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Yoğun sis ile kaplanan Marmara Denizi ve kıyısında bulunan Süleymanpaşa İlçesi drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Marmara Denizi ve Süleymanpaşa'da kartpostallık sahneler ortaya çıktı. Şehirle birlikte Marmara Denizi sis nedeniyle ortadan kayboldu.

Sis nedeniyle göz gözü görmezken, karayollarında bulunan sürücüler, yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Tekirdağ yollarında yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.

Halil Dağ