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Marmara Denizine sis tabakası: Kartpostallık görüntüler oluştu

Marmara Denizine sis tabakası: Kartpostallık görüntüler oluştu
Marmara Denizine sis tabakası: Kartpostallık görüntüler oluştu

Dünden bu yana oluşan yoğun sis sebebiyle Marmara Denizi ve kıyısındaki Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sis tabakası ile kaplandı. Havadan görüntülenen Süleymanpaşa’dan kartpostallık sahneler ortaya çıktı.

Marmara Denizine sis tabakası: Kartpostallık görüntüler oluştu - Foto Galeri
Marmara Denizine sis tabakası: Kartpostallık görüntüler oluştu - Tıkla İzle

Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dünden bu yana yoğun sis etkili oluyor. Şehre çöken yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Yoğun sis ile kaplanan Marmara Denizi ve kıyısında bulunan Süleymanpaşa İlçesi drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Marmara Denizi ve Süleymanpaşa'da kartpostallık sahneler ortaya çıktı. Şehirle birlikte Marmara Denizi sis nedeniyle ortadan kayboldu.

Sis nedeniyle göz gözü görmezken, karayollarında bulunan sürücüler, yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Tekirdağ yollarında yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.

Halil Dağ

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