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Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan vatozlar böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan vatozlar böyle görüntülendi
Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan vatozlar böyle görüntülendi

Denizlerin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozlar, Marmara Denizi’nin derinliklerinde su altı kamerası ile görüntülendi. Vatozların yüzerken süzülerek ilerlemeleri ise masalsı bir görüntü oluşturdu.

Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan vatozlar su altı kamerası ile görüntülendi. Bölgede tatilini sürdüren bir su altı tutkunu, kask kamerasını da alarak Armutlu sahili açıklarında suyun derinliklerini görüntülendi. Denizin sığ ve kumlu kısımlarında kuma gömülü olarak yaşayan vatozlar renkli görüntüler oluşturdu. Görüntülendiğini fark eden bazı vatoz balıklarının kameranın açısından kaçmaya çalışmaları da ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatozlar, köpek balıkları ile birlikte bir kıkırdaklı balık olarak sınıflandırılıyor. Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçlerinin sayıldığı biliniyor. Gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alan vatozlar, diğer balıklardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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