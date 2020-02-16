Marmara Evleri 4'te cazip fiyat ve 0,79 oran fırsatı

Markalı projeleriyle bulunduğu bölgelere değer katan İhlas Yapı, Beylikdüzü'nde hayata geçirdiği Marmara Evleri 4 projesinde 640 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve alternatif ödeme planlarıyla satışlara devam ediyor. Peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 20 iskonto imkânı sunan İhlas Yapı, Marmara Evleri 4 projesinde 0,79 oran ile her bütçeye uygun ödeme planları sunuyor.

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN TASARLANDI

Marmara Evleri 4 projesini Beylikdüzü'nün merkezinde E-5 kara yolu ile Marmara Denizi arasına konumlandıran İhlas Yapı, hayatı kolaylaştıran konforlu dairelerini aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerine sahip Marmara Evleri 4'te 2+1 dairelerin peşin fiyatları 640.000 TL'den başlıyor. Toplamda 44 dükkân ile geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 639 konutun yer aldığı Marmara Evleri 4'te; daire büyüklükleri 127 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Geniş peyzaj alanlarının yer aldığı projede ayrıca; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziyeevi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor. Proje estetik mimarisi, ankastreli birinci sınıf konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkânları ve zengin yaşam alanlarıyla alıcılarına keyifli bir hayat sunuyor. Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Marmara Evleri 4, İstanbul'un en işlek ulaşım aksı olan E-5 kara yolu, TEM Otoyolu, eğitim kurumları, sahile, yat limanına ve AVM'lere yakınlığı ile de öne çıkıyor.

Türkiye Gazetesi