Marmara Üniversitesi'nde ürün geliştirme uzmanları yetiştirilecek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 2018 yılı Yenilikçi ve Oluşturucu İstanbul Mali Destek Programı kapsamında ‘Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) Kurulumu' projesi kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje ile özellikle gelişmekte olan KOBİ'lerin Ür-Ge süreçlerine, teknik danışmanlık ve Ür-Ge hizmeti sağlanacak.

MÜRGEMER projesi kapsamında ilk ‘Ürün Geliştirme Farkındalık' semineri, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Seminere 200'ün üzerinde farklı sektörlerden firma temsilcisi, öğrenciler ve mühendisler katıldı. Seminerde Proje yürütücüsü Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Selim Hartomacıoğlu, açılış konuşmasında ‘Çağımızda devletlerin bağımsızlıklarının teminatı, güçlü ekonomileridir. Güçlü ekonomi, özellikle sürdürülebilir güçlü ekonominin temel anahtarı ise yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve ihraç edilmesidir. Bu amaçla Marmara Üniversitesi olarak ne yapabiliriz düşüncesinden hareketle Teknopark İstanbul ve SAHA İstanbul ile yapılan görüşmeler neticesinde, bu proje fikri ortaya çıktı ve projeye dönüştürülerek İSTKA tarafından desteklenmeye layık görüldü.' dedi. Hartomacıoğlu, özellikle Ürün Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi'ni önemsediklerini belirtti.

Dr. Selim Hartomacıoğlu, “Türkiye'nin teknoloji üssü Teknopark İstanbul ortaklığında ve İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) iştirakçiliğinde gerçekleştirilecektir. Proje ile Ürün Geliştirme (ÜR-GE) konusunda farkındalık oluşturacak, bu kapsamda seminerler düzenlenecek, Ürün Geliştirme Uzmanı yetiştirmek üzere eğitimler verilecek, sonrasında gelişmekte olan KOBİ'lere ürün geliştirme hizmeti ve teknik danışmanlık sağlanacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bu faaliyetlerin tamamı ücretsiz olarak firmalara sağlanacaktır" diye konuştu.

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) Müdürü Prof.Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu, “Özellikle üniversite-sanayi işbirlikleri ve projenin bu açıdan önemi üzerinde durdu. Sonrasında proje iştirakçisi olan İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Genel Sekreteri İlhami Keleş, özellik ürün geliştirme sürecinde kullanılan yazılımların, bilgisayar destekli tasarım / analiz / imalat yazılımlarının millileştirilmeleri konusu üzerinde durdu ve stratejik ürünlerin geliştirilme süreçlerinde yerli yazılım kullanmanın güvenlik açısından son derece önemli” dedi. Keleş yaptığı konuşmada ayrıca, projenin sonraki amacının bu olması ve yeni projelerle bu durumun desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Devamında İSTKA, Proje İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Nesrin Gencer, proje ile gelişmekte olan firmaların ÜR-GE performanslarının arttırılmasında önemli rol alacağını, bu proje ile KOBİ'lere ücretsiz teknik destek, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanacağını söyledi.

Protokol konuşmalarının son kısmında Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömer Akgiray ise projenin önemi, gelişim süreci ve ürün geliştirmeyle, üniversite- sanayi işbirliklerinin önemi üzerinde duran bir konuşma yaptı. Seminerin davetli konuşmacısı Arkel A.Ş. Kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Melih Küçükçalık, ürün geliştirme süreci, firmasının geliştirdiği ürünler, ürün geliştirme stratejileri, başarılar ve başarısızlıklar üzerinde durarak, Ür-Ge farkındalığı geliştirmekle ilgili bilgiler paylaştı. Seminerin sonuda seminere katılımları ve deneyimlerini paylaştığı için Arkel A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Melih Küçükçalık'a İSTKA Proje İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Nesrin Gencer tarafından plaket takdim edildi.