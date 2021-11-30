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Marmara ve Avşa adalarına gemi seferine fırtına engeli

Marmara ve Avşa adalarına gemi seferine fırtına engeli
Marmara ve Avşa adalarına gemi seferine fırtına engeli

Sabah saatlerinden itibaren yurt genelinde kuvvetli şekilde etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımının da aksamasına neden oldu. Hızı Marmara Bölgesi'nde saatte 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar için Meteoroloji'den arka arkaya uyarılar gelirken deniz ulaşımları durduruldu.

Marmara ve Avşa adalarına gemi seferine fırtına engeli - Tıkla İzle

Marmara ve Avşa Adalarında lodos ve fırtına etkili oluyor.

Marmara ilçesinde dün öğleden sonra başlayan fırtına kıyıda bağlı bulunan irili ufaklı teknelere zarar verirken 1 tekne battı. Avşa adasında da rıhtımda demirli bulunan 1 tekne fırtına nedeniyle battı.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy İHA muhabirine yaptığı açıklamada Marmara ve Avşa Adasında hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmadığını, adalarda normal yaşantının devam ettiğini, sadece kıyıya yakın işletmelerin su basması nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, tek sorunun, elverişsiz hava şartları sebebiyle Marmara, Avşa ve Tekirdağ seferlerinin yapılmaması nedeniyle dünden beri ulaşımın aksadığını belirtti.

Yaşar Mehmet Akif Ertan
 

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